Covid, partono oggi a Latina e Terracina le vaccinazioni con AstraZeneca

LATINA – Oggi anche nella Asl di Latina si rinforza la campagna vaccinale contro il covid: raddoppio delle dosi al Goretti per gli ultraottantenni e partono le vaccinazioni agli under 55 con il vaccino AstraZeneca. Al netto dello scontento registrato tra i sanitari libero professionisti per il ritardo con cui accedono alla vaccinazione, per la non inclusione nel piano, dei collaboratori di studio e per il tipo di vaccino che è diverso da quello usato per i medici del settore pubblico, oggi si comincia al centro per anziani Vittorio Veneto a Latina e all’ospedale Fiorini con 300 dosi al giorno, 200 nel capoluogo e 100 a Terracina.

Mentre partiranno da Sezze questa mattina anche le vaccinazioni domiciliari con il vaccino Pfizer, per chi a causa di accertate patologie o per altre ragioni stringenti, è impossibilitato a spostarsi da casa per raggiungere uno dei cinque centri vaccinali istituti dalla Asl di Latina (presso gli ospedali Goretti, San Giovanni di Dio e Dono Svizzero e nelle due case della Salute di Aprilia e Priverno)

CONTAGI – L’ultimo dato relativo ai nuovi contagi da covid e relativo a domenica 14 febbraio indica 97 positivi. deceduto per il virus un paziente di 92 anni.