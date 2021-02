Era di Sonnino il carabiniere ucciso in Congo, Vittorio Iacovacci era nella scorta dell’ambasciatore Luca Attanasio

LATINA – Era originario di Sonnino, Vittorio Iacovacci, il carabiniere ucciso questa mattina con l’ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio. Faceva parte della scorta del diplomatico italiano ed entrambi sono morti nell’attacco a un convoglio delle Nazioni Unite nel Congo orientale.

“Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime profondo cordoglio per la morte di Luca Attanasio e di Vittorio Iacovacci”, si legge in una nota di palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio e il governo “si stringono ai familiari, ai colleghi della Farnesina e dell’Arma dei Carabinieri. La Presidenza del Consiglio segue con la massima attenzione gli sviluppi in coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri”.