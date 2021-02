Fondi, daspo Willy per i cinque cittadini indiani autori di un violento pestaggio

FONDI – A settembre scorso picchiarono brutalmente, anche bastoni ed accette, due loro connazionali all’esterno di un bar di Fondi. Oggi per cinque cittadini indiani il questore di Latina Michele Spina ha emesso il Daspo Willy ovvero il divieto di accesso ai locali pubblici o aperti al pubblico destinati alla somministrazione di alimenti e bevande. Per due anni i cinque non potranno dunque frequentare pub, bar e ristoranti, discoteche, locali notturni, e locali da ballo.

Il Daspo Willy è un nuovo provvedimento introdotto nell’ordinamento giudiziario dopo l’uccisione di Willy Monteiro Duarte avvenuta a Colleferro nel corso di una feroce aggressione. Il legislatore ha così ampliato le misure di prevenzione del Questore nei confronti dei soggetti pericolosi per l’Ordine e la Sicurezza pubblica.