Latina, on line l’edizione 2021 del Salone del Libro per ragazzi

LATINA – Il “Salone del libro per ragazzi”, edizione 2021, si terrà per la prima volta online dal 22 al 27 febbraio prossimi. Come nelle edizioni 2018 e 2019 (l’edizione 2020 è stata annullata a causa del lockdown) l’iniziativa è a cura dall’Associazione Orange Dream di Latina, da anni impegnata nella promozione della cultura, in particolare tra i più giovani. L’evento è stato realizzato con il contributo del Comune di Latina nell’ambito del bando dell’Assessorato alla Cultura “La cultura e l’arte al tempo del Covid”.

«Abbiamo realizzato 15 interviste – spiegano dall’Associazione – ad autori tra i più rilevanti nell’editoria per bambini e ragazzi: da Sabina Colloredo, tra le più importanti scrittrici italiane, autrice di numerosi racconti tradotti in moltissime lingue, a Giorgio Balzoni ex vice direttore del TG1 e autore del libro da cui ha preso vita la fiction di Rai 1 su Aldo Moro interpretata da Sergio Castellitto. Tra gli ospiti anche Marino Bartoletti, noto giornalista sportivo che con la sua collana “La squadra dei sogni” sta spopolando tra i giovanissimi appassionati di calcio e non solo. E poi Elisa Palazzi famosa climatologa italiana, ricercatrice dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima (Isac) presso il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e docente di Fisica del clima all’Università di Torino, che racconterà ai bambini perché la Terra si sta surriscaldando e come le facciamo del male».

Nella terza edizione del “Salone del libro per ragazzi” si parlerà anche di diversità con Stefano Antonini, scrittore e direttore teatrale che con il suo libro “Torna, lettera di un padre al figlio omossessuale” da anni visita centinaia di scuole italiane spiegando con semplicità quanto è importante accettarsi, per arrivare poi a Guido Marangoni, papà di una bambina affetta dalla sindrome di down che con ironia ha affrontato il tema nel suo libro “Anna che sorride alla pioggia”. Non mancheranno, inoltre, i temi storici e la letteratura classica, da Dante a Umberto Eco.

I contenuti video del “Salone del libro per ragazzi 2021” saranno pubblicati sul sito (www.orangedream.net) e sulla pagina Facebook dell’Associazione (www.facebook.com/orangedreamlt). «Con questa formula – spiegano ancora da Orange Dream – le insegnanti potranno accedere ai contenuti video direttamente presso le proprie aule con l’utilizzo della lavagna LIM o in DAD. Potranno scegliere quale contenuto vedere e quando vederlo. Siamo certi che questa edizione online avrà una ricaduta non solo sulla nostra città ma su tutto il territorio nazionale vista la presenza di scrittori molto noti del panorama italiano».