Next generation presenta Progetti per Latina

LATINA – Lunedì 22 febbraio alle 18 si terrà l’evento on line (su Facebook) dedicato alla presentazione di “Progetti per Latina, inclusione sociale e territoriale” nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Next Generation EU a cura del Laboratorio Ursula – Next generation Latina.

All’incontro interverrà Fabrizio Barca, coordinatore Forum Disuguaglianze e Diversità, già Ministro per la Coesione territoriale (2011-2013)

Ne discutono: Damiano Coletta, sindaco di Latina, Carlo Medici, presidente della Provincia di Latina, Alessandro Capriccioli, presidente della Commissione affari europei Consiglio regionale Lazio, Cristina Leggio, assessora alla Città internazionale del Comune di Latina, Patrizia Ciccarelli, assessora politiche di welfare e pari opportunità del Comune di Latina, Onorato Nardacci, presidente XIII Comunità Montana Monti Lepini della provincia di Latina.