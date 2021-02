Cambiare la politica partendo dall’uso di parole non O_Stili

LATINA – Si parlerà del potere delle parole e del loro uso in politica in un talk live, il primo di tre promossi da Latina Coraggiosa – in programma oggi 23 febbraio alle 19 sulla pagina Fb di Noi Latina Coraggiosa.

“Le parole commuovono, uniscono, scaldano il cuore. Oppure feriscono, offendono, allontanano. In politica e in ogni altra vicenda umana”, spiegano gli organizzatori de I Dialoghi Coraggiosi che hanno invitato a confrontarsi sul tema, Filippo Sensi, giornalista, parlamentare del PD, portavoce di Renzi e Gentiloni; Christian Raimo, scrittore, assessore alla cultura del III municipio a Roma e, soprattutto, Rosy Russo, ideatrice e presidentessa dell’associazione Parole O_Stili che ha promosso la scrittura del manifesto omonimo cui il Comune di Latina ha voluto aderire.

“Non sarà un dibattito di consenso, perché il dissenso in politica è importante – sottolinea l’assessore alla Scuola e al Bilancio, Gianmarco Proietti – Vogliamo dare una testimonianza diversa, perché crediamo che in politica si possa costruire attraverso il linguaggio. Si potrebbe dire “sono solo parole”, ma le parole sono quello che siamo e noi siamo quello che comunichiamo”.