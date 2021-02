Otto chili di hashish e 2600 euro: blitz dei carabinieri in una casa di Aprilia

APRILIA – Otto chili di hashish e 2600 euro in contati. Li hanno scoperti i carabinieri del Norm del Reparto territoriale di Aprilia che hanno arrestato tre persone accusate di detenzione a fini di spaccio. Il blitz dei militari ieri durante servizi antidroga che hanno spinto gli investigatori dell’Arma in un’abitazione sospetta. In manette un uomo di 44 anni e due giovani di 25 e 26 anni. Sequestrati anche quattro cellulari. Gli arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Velletri.