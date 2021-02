Tamponamento sulla Pontina ad Aprilia, chiusa una corsia in direzione sud

APRILIA – Un incidente stradale si è verificato poco prima delle 11 sulla Pontina all’altezza di via Vallelata ad Aprilia in direzione di Latina. Si è trattato di un tamponamento tra tre mezzi avvenuto nei pressi del km 42,000. Sul posto per i rilievi ci sono i carabinieri di Aprilia che sono stati costretti a ridurre la carreggiata per consentire la pulizia della strada dall’olio che si è riversato sull’asfalto. Sul tratto si transita quindi su una sola corsia di marcia. Il traffico è intenso con code che raggiungono Ardea. Secondo le prime informazioni, i conducenti hanno riportato ferite lievi.