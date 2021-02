Treni, problema tecnico tra Aprilia e Campo di Carne: ritardi

LATINA – aggiornamento Dalle 7,30 sulla linea Roma – Nettuno, il traffico ferroviario, precedentemente rallentato in prossimità di Campo di Carne per un inconveniente tecnico a un passaggio a livello, è tornato regolare dopo l’intervento dei tecnici di Rfi che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea. Si sono registrati rallentamenti fino 50 minuti per 4 treni Regionali, mentre 2 Regionali sono stati limitati nel percorso.

FLASH – Problemi per i pendolari della linea Roma – Nettuno questa mattina, dalle ore 5,20 circa il traffico ferroviario è rallentato tra Aprilia e Campo di Carne per un inconveniente tecnico a un passaggio a livello.

E’ in corso l’intervento dei tecnici di Rfi. Si registrano ritardi fino a 55 minuti.