Lutto a Minturno, scompare l’ex sindaco Francesco Rossillo

MINTURNO – Si è spento nella Rsa Poggio ducale dove si trovava, l’ex sindaco di Minturno Francesco Rossillo, già Presidente dell’Azienda autonoma soggiorno e turismo di Minturno Scauri. Ne ha dato notizia questa mattina il primo cittadino Gerardo Stefanelli.

“Una persona dotata di un’intelligenza acuta e di una mitezza e gentilezza assoluta. Un uomo di altri tempi che ho avuto modo di conoscere e apprezzare, nonostante le diverse generazioni che ci separavano – scrive Stefanelli – Un uomo che amava la sua terra. Ho incontrato Francesco la settimana scorsa insieme al Direttore e una rappresentanza del personale della Poggio ducale . Nonostante lo stato fisico fosse già gravemente compromesso, la lucidità mentale non gli ha impedito di spronarmi sul perseguimento di alcuni grandi progetti che ancora continuava a sognare per la sua terra. Lo faremo anche per te, Sindaco.

Ciao Francesco, ci mancherai”.