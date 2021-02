Valerio Catoia, testimonial della Polizia Postale contro gli odiatori

LATINA – Arriva un altro riconoscimento per Valerio Catoia. L’alfiere della Repubblica di Latina, con Sindrome di Down, è stato scelto dalla Polizia Postale come testimonial nella nuova campagna educativa contro l’odio online. Il ragazzo, che è un nuotatore, divenuto famoso quando nel mare della Bufalara, tra Latina e Sabaudia, ha salvato una bambina che stava per annegare tra le onde, alcuni mesi dopo l’impresa è stato bersaglio di alcuni hater sui social e la sua storia è finita in un fascicolo d’inchiesta che si è chiuso con alcune denunce.

Ieri sera Valerio, che ha un sorriso disarmante e una famiglia che lo segue moltissimo e si batte contro le discriminazioni, è stato tra i protagonisti di un servizio di Presa Diretta su Rai Tre e al termine della puntata il conduttore giornalista Riccardo Iacona ha dato notizia della decisione della Polizia Postale.

L’atleta di Latina è ormai un simbolo e un esempio per tutta Italia.