SABAUDIA – Incidente frontale questa mattina sulla Litoranea a Sabaudia dove si sono scontrate due auto . Ferita una donna trasferita all’ospedale Fiorini di Terracina in codice rosso. La strada è stata chiusa per circa due ore per consentire i soccorsi e i rilievi. Sul Posto 118, carabinieri e Anc Sabaudia.