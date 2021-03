Cisterna, la polizia scova cocaina nelle cantine delle case popolari del quartiere San Valentino

CISTERNA – C’erano 77 grammi di cocaina in un sacchetto di plastica trasparente trovato dalla polizia nelle cantine di un palazzo del quartiere San Valentino a Cisterna. Sono stati gli agenti del commissariato locale, nel corso di un servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti, a perquisire alcuni locali comuni che fanno parte di condomini di edilizia residenziale pubblica, trovando, nascosta nell’intercapedine di un muro, nella zona delle cantine, la busta con la polvere bianca. Si tratta di un quantitativo dal quale possono esser ricavate anche 500 dosi. Sono in corso indagini per individuare a chi appartenesse la droga.