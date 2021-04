L’operaio di Cisterna morto in cantiere, Fillea Cgil: “Sicurezza prima di tutto”

CISTERNA DI LATINA – Un operaio di 55 anni residente a Cisterna è morto travolto da un camion che si stava muovendo in retromarcia, mentre svolgeva lavori all’interno di un cantiere stradale a Pomezia. Per Mario Prosperi non c’è stato nulla da fare. La Camera del Lavoro di Frosinone e Latina insieme alla Fillea Cgil del territorio esprimono tutto il loro cordoglio alla famiglia del lavoratore.

“Neanche un mese fa -dichiara Alessio Faustini, Segretario Generale della Fillea Cgil di Frosinone e Latina- lanciavamo un appello nazionale al Presidente Mattarella, da sempre sensibile su questo tema, al Presidente Draghi e al Ministro del Lavoro Orlando per dire

basta alle morti sul lavoro in un settore che ha visto aumentare gli incidenti mortali del 180% rispetto al 2020.”

“Ribadiamo – conclude Giovanni Gioia, Segretario Generale della Cgil di Frosinone e Latina- la necessità di mettere al centro dell’organizzazione del lavoro la tutela della salute e della sicurezza di chi lavora”.