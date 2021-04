Latina, dopo l’ordinanza di chiusura di Piazza D’Amico, transenna gettata nei Giardinetti

LATINA – Una delle transenne usate dal Comune di Latina per interdire piazza Silvio D’Amico ed evitare assembramenti è stata letteralmente lanciata all’interno di Parco Falcone e Borsellino poche decine di metri più in là. Un inutile atto di vandalismo dopo l’ordinanza del sindaco Damiano Coletta che stabilisce il divieto di sosta delle persone in quell’area e in piazza Dante, con lo scopo di limitare i contagi da Covid, in salita nel capoluogo.

“Dei 184 contagi emersi ieri – spiega Coletta – 61 sono riferiti a cittadini residenti a Latina e non si tratta di cluster, ma di contagi diffusi. Il provvedimento di chiusura, condiviso con la prefettura e con la Asl serve a richiamare soprattutto i giovani al senso di responsabilità”. Il sindaco ha spiegato anche che si vuole evitare di militarizzare il territorio con controlli pressanti delle forze dell’ordine che, fra l’altro hanno anche altri compiti da assolvere che controllare chi non si mette la mascherina e non rispetta le distanze (precauzioni obbligatorie anche all’aperto se non si vuole rischiare il contagio”.

L’ordinanza segue giornate in cui, in piazza Silvio D’Amico e Piazza Dante, si sono radunati senza rispetto delle regole anticovid decine e decine di ragazzi, e resterà in vigore per tutto il fine settimana, dalle 16 alle 22, ora di inizio del coprifuoco.