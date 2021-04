Nel Lazio l’Rt in calo a 0.9, diminuiscono i focolai e l’incidenza

LATINA – Il valore RT è in calo a 0.9, diminuiscono i focolai e l’incidenza, mentre rimane alta la pressione sugli ospedali. Il monitoraggio alla vigilia delle decisioni sul cambio di colore confermerebbe per il Lazio la zona arancione. Si attende una flessione dei contagi, ma tutto dipenderà anche dai numeri derivati dai pranzi pasquali.

Intanto oggi nella Asl di Latina sono 131 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 82 e 85 anni di Norma e Latina. Diciassette i ricoveri al Goretti.

I casi sono emersi ad Aprilia 19, Castelforte 3, Cisterna di Latina 9, Cori 6, Fondi 13, Formia 3, Gaeta 6, Latina 24, Lenola 2, Maenza 2, Monte San Biagio 4, Norma 1, Pontinia 5, Roccasecca dei Volsci 1, Sabaudia 7, San Felice Circeo 5, Santi Cosma e Damiano 1, Sermoneta 5, Sezze 6, Sonnino 1, Spigno Saturnia 2, Terracina 7.

Nel Lazio su oltre 17 mila tamponi nel Lazio (+3.681) e oltre 21 mila antigenici per un totale di oltre 38 mila test, si registrano 1.240 casi positivi (+159), 37 i decessi (-10) e +1.834 i guariti. “Aumentano i casi mentre diminuiscono i decessi e i ricoveri e sono stabili le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%”, dice l’assessore regionale D’Amato.

Aperte da domani a mezzanotte le prenotazioni per la vaccinazione contro il covid per gli anni 63 e 62 (ovvero i nati nel 1958 e 1959). Ma le defezioni per Astra Zeneca aumentano e qualcuno rinuncia a prenotarsi.