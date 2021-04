Oroscopo del giorno 20 Aprile 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Mercurio è in sestile con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia la vita sentimentale sarà influenzata positivamente dal pianeta: i discorsi saranno costruttivi e penserete molto al futuro. Anche i single devono approfittare di questo periodo: è molto favorevole agli incontri seri. A lavoro potreste incontrare delle difficoltà, specialmente con un collega del vostro stesso segno zodiacale che vi considera un rivale. Fate attenzione a questa competizione malsana: avete gli stessi obiettivi e gli stessi mezzi per raggiungerli. Cercate di essere più sottili differenziandovi in modi diversi. La salute è migliorata e Mercurio vi darà un po’ più di energia.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia potrebbe essere il giorno della chiarezza: finalmente troverete il coraggio per discutere di argomenti importanti con il partner ed ascolterete attentamente ciò che ha da dirvi. I single non esiteranno a porre le domande necessarie per far avanzare la loro situazione. A lavoro siete molto coinvolti e tutti lo riconoscono. Se rimangono alcuni dubbi su un progetto importante per voi, è un giorno ideale per difenderlo con coloro che sono riluttanti. Per quanto riguarda la salute, cercate di sforzarvi a controllare le piccole dipendenze alimentari: le Stelle promuovono il benessere.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(21 maggio – 21 giugno)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia vorreste migliorare il vostro rapporto. Non accelerate verso progetti troppo ambiziosi prima di parlarne con il partner. Single: se avete preso un appuntamento cercate di arrivare puntuali. Professionalmente, la maggior parte di voi userà il loro carisma, rafforzato da Saturno, per coinvolgere alcuni colleghi o dei clienti. Attenzione a non esagerare perché non funzionerà con tutti: basta fare ciò che è necessario, sarà più che sufficiente. La salute è ottima, tuttavia, un po’ di tempo per rilassarvi sarebbe una buona idea.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia vi sentite insicuri dei vostri sentimenti: pensate bene prima di prendere una decisione affrettata. I single non si decidono se desiderare una relazione seria o no: meglio riflettere bene. Professionalmente vi piace il vostro lavoro, ma il reddito non vi sembra abbastanza equo. Provate a confrontare vantaggi e svantaggi ed iniziate a pensare da un nuovo progetto professionale. La riflessione vi porterà alcune risposte che vi permetteranno di vedere il tutto più chiaramente. Con tutte queste domande, il vostro umore sarà piuttosto cupo. La mente è troppo preoccupata e vi indebolisce: provate a mettere le cose in prospettiva e siate più positivi.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 luglio – 22 agosto)

Mercurio è in sestile con la Luna nel vostro segno e vi aiuta a chiarire i vostri dubbi sentimentali. In coppia siete aperti ed il partner vi darà le spiegazioni che aspettate da tempo: i sentimenti riemergono più forti. Single: siete molto affascinanti e dovreste approfittare di questa giornata per incontrare nuove persone. A lavoro sembra che abbiate raggiunto un punto di svolta: Mercurio conferma la vostra posizione e semplifica molte delle vostre preoccupazioni. Dal punto di vista della salute dovreste godere di una bella giornata: approfittatene per passare alcune ore con la natura.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia è arrivato il momento di prendere alcune decisioni per muoversi serenamente verso il futuro. L’atmosfera generale sarà piacevole. Single: se vi affidate al potere delle parole e sarete sorridenti, il vostro prescelto ne rimarrà sorpreso. A lavoro la vostra versatilità è sempre apprezzata e continuate a distinguervi dalla maggior parte dei colleghi. L’influenza di Saturno contribuirà ad un buon controllo della mente. Per mantenere la forma e la salute, alcuni di voi non esiteranno a prendere in considerazione una dieta alimentare.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia condividete momenti profondi ed intensi con il partner: alcuni di voi prenderanno in considerazione nuovi progetti per il futuro. Single: il Sole vi guida verso le persone che possono farvi sognare. A lavoro siete in grado di affermare i vostri obiettivi professionali mantenendo il supporto dei colleghi, anche se avete alcuni dubbi. L’aspetto astrale vi consente di comunicare con gentilezza per incoraggiare e guidare la squadra nella giusta direzione. Per quanto riguarda la salute, la presenza del Sole indica una forte tendenza alla guarigione. Sarete particolarmente attenti al vostro corpo e riuscirete a sentirvi più vitali.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Mercurio è in sestile con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia i momenti saranno molto intensi e deciderete di passare più tempo possibile con il partner. Per i single gli incontri saranno sicuramente molto gratificanti: si potranno apprezzare le qualità del prescelto. A lavoro siete dinamici e sapete come motivare gli altri. Fate attenzione a non diventare prepotenti: l’ambizione è una cosa giusta, ma dovreste anche concedere ai collaboratori il tempo necessario per raggiungere gli obiettivi. Dal punto di vista della salute dovreste imparare a canalizzare bene la vostra energia: approfittate di questo aspetto astrale.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia vivete con passione, a misura delle vostre aspettative. L’atmosfera è armoniosa ed il partner vi accontenta in tutto. Single: non giocate con i sentimenti. La passione è così forte che rischiate di perdere una persona affascinante. A lavoro siete collaborativi e produttivi: Plutone vi consente di sviluppare i vostri progetti e raggiungere più facilmente gli obiettivi professionali. Dal punto di vista della salute, alcuni di voi sentiranno aumentare la tensione. Non c’è da preoccuparsi: un po’ di relax e tutto tornerà alla normalità.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 5/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, raggiungerete i vostri sogni senza incontrare alcun ostacolo: il partner vi aiuterà a decidere la strada da intraprendere. Single: Urano ha un’influenza benefica e vi darà il carisma necessario per trasformare un appuntamento in una storia d’amore. Professionalmente, le vostre capacità comunicative saranno al top ed esprimerete i vostri punti di vista con efficacia. Dal punto di vista della salute, avete bisogno di prendervi una pausa: diminuite il ritmo e regalatevi un momento di relax. Troverete un po’ più di serenità per incamminarvi sulla strada giusta.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 5/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Mercurio è in sestile con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, la Luna protegge la vostra relazione: siete in sintonia con il partner ed esprimete i vostri sentimenti senza nessuna difficoltà. Single: avete sempre più appuntamenti e, oggi, uno di questi potrebbe rivelarsi promettente. Professionalmente, il lavoro di squadra e la cooperazione funzionano bene e tutto viene svolto in condizioni favorevoli alla realizzazione individuale e collettiva. Dal punto di vista della salute siete in buona forma sia fisicamente che moralmente: avete raggiunto un equilibrio più che soddisfacente.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, alcune coppie potrebbero avere dei fraintendimenti poco piacevoli nel loro rapporto: tuttavia, se attenti, potreste armarvi di pazienza e sorrisi per evitare il peggio. Single: una persona a cui tenete potrebbe interrompere gli incontri con voi, abbiate pazienza e siate diplomatici. Professionalmente, qualunque scelta farete, questo aspetto planetario indica non solo che riuscirete nei vostri intenti, ma avrete più successo di quanto vi aspettavate. Dal punto di vista della salute, alcuni di voi saranno sotto pressione ed è giunto il momento di ricaricare le vostre batterie.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.