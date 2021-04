Il Latina sconfitto 4-3 in casa del Savoia perde il secondo posto

LATINA – Sconfitta e polemiche oggi per il Latina sul campo del Savoia nella 24esima giornata del campionato di serie D. Allo stadio Alfredo Giraud di Torre Annunziata, i campani si sono ritrovati a condurre per 4-1 approfittando anche dell’espulsione di Esposito, poi, nel finale i nerazzurri hanno aggiunto al sigillo di Corsetti, un autogol e un rigore di Calabrese, ma non sono riusciti ad evitare un ko costato il secondo posto in classifica.

Nel dopo gara, però, mister Salvatore Ciullo ha recriminato per tante, discutibili scelte arbitrali che hanno influito sul 4-3 finale e ha parlato di errori clamorosi. “Dopo l’espulsione la partita ha preso una piega diversa ma nonostante tutto abbiamo continuato a giocare”, le parole del Mister.