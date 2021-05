A Bassiano la mostra fotografica di Bruno Tamiozzo

BASSIANO – Le affascinanti culture e le espressioni dei popoli sono il tema dell’esposizione in programma sabato 29 maggio a Bassiano nella Galleria d’Arte “La Torretta” con le opere dell’artista e fotografo di reportage Bruno Tamiozzo che esporrà alcune istantanee di un viaggio a cavallo tra due continenti.

La mostra si intitola APAI, parola chiave dell’itinerario – Africa / Penisola Arabica / India, tra volti, scenari e visioni di terre lontane.

La mostra ad ingresso gratuito sarà aperta dalle 10 alle 18.30 nel rispetto delle misure anti covid.

CHI E’ – L’artista nasce a Roma nel 1976 e scopre quasi per caso la passione per la fotografia, attraverso i manuali, studiando libri e riviste tematiche. Dopo il Liceo Artistico frequentato a Latina, si iscrive all’Accademia delle Belle Arti di Roma dove studia Scenografia e Regia. Qui ha la possibilità di approfondire le sue conoscenze sulla Fotografia, grazie ai corsi accademici dei docenti Bossaglia e Alemanno, diplomandosi a pieni voti nel 2003.

L’anno seguente frequenta il Master in Fotogiornalismo e Reportage presso l’Istituto di Fotografia e Comunicazione Integrata, diretto e coordinato da Dario Coletti e Manuela Fugenzi.

Tra le attività più importanti, le mostre “Pugilato femminile” a Roma (2004) – “Sport & Action” a Roma (2005) – “North Africa” a Roma (2007) – “The American Dream” a New York (2009) – “Global Climate Change” a Parigi (2015) – “C40 Mayors Summit a Città del Messico (2016) – “Ritratto di vita indiana” a Magherafelt – Irlanda del Nord (2018) – “Climate Change Exhibition” a Bangkok – Thailandia (2018).

L’organizzazione dell’iniziativa è frutto della collaborazione tra le associazioni Wine & Food Promotion, Le Tartarughe e A.S.I.T..