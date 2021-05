A Latina, Caputo, Pennacchi e Pernarella rileggono la Divina Commedia

LATINA – Anche a Latina gli scrittori contemporanei rileggono la Divina Commedia. Lo faranno in un evento che sarà trasmesso sulla pagina Facebook del Comune giovedì 20 maggio alle ore 21. Con il Prof. Rino Caputo, lo scrittore Antonio Pennacchi, l’attore e regista Clemente Pernarella in un’iniziativa voluta dall’Assessorato alla Cultura sulla scia dell’evento “Nel nome di Dante. Gli scrittori

italiani rileggono la Divina Commedia”, promosso dall’ADI, Associazione degli Italianisti, in collaborazione con il Comitato Nazionale per i 700 anni di Dante Alighieri e il Centro per il Libro e la Lettura del MIBAC.

L’iniziativa coinvolge molte altre città italiane, tra cui Ravenna, Napoli, Bologna, Milano, Firenze, Torino, e si concluderà a Roma il 30 maggio prossimo. Tra gli scrittori coinvolti figurano Antonio Pennacchi, Walter Siti, Marcello Fois, Alessandro Piperno, Maurizio De Giovanni, Helena Janeczek, Nicola Lagioia, Melania Mazzucco. I maggiori scrittori italiani si confronteranno con i più prestigiosi italianisti in un tour che si articolerà su tutto il mese di maggio. A Latina la location sarà il Museo Civico Duilio Cambellotti, artista che è stato autore di alcune illustrazioni sulla Commedia.

Con Caputo, professore emerito presso l’Università di Tor Vergata, lo scrittore Antonio Pennacchi che ha scelto di commentare il VI canto dell’Inferno. La lettura integrale del canto è affidata all’attore e regista Clemente Pernarella.