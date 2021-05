Alessia Gasbarroni prima donna alla guida della delegazione Coni di Latina

LATINA – Rinnovate le cariche territoriali del CONI per il quadriennio 2021-2024 e per la prima volta il delegato della provincia di Latina è una donna: Alessia Gasbarroni. La pontina, classe 1981, opera da sempre nel mondo dello Sport, in maniera trasversale, occupandosi di formazione tecnica, gestione d’impianti, manifestazioni sportive e ricoprendo ruoli istituzionali nel settore.

“Ringrazio il Presidente Regionale CONI Riccardo Viola per aver pensato a me, sono onorata di questa nomina” ha commentato la neo-delegata “arriva in un momento decisamente critico per tutto il mondo sportivo, che è stato forse il più segnato dai lockdown. La ripresa non sarà facile, in vista delle limitazioni che si prospettano, lo sport è aggregazione e condivisione, è necessario ripensare e riorganizzare la sua fruizione, nell’attesa che i vaccini consentano il ritorno alle nostre abitudini. C’è bisogno di dare nuovo slancio per ripartire senza lasciare nessuno indietro, confido nella collaborazione di tutte le associazioni sportive del territorio e delle istituzioni, ora più che mai serve lavoro di squadra”.