La Benacquista Assicurazioni Latina Basket resta in serie A2

LATINA – La Federazione Italiana Pallacanestro ha stilato il calendario definitivo della post season, ossia le squadre che a partire da questo fine settimana si affronteranno nella griglia play-off e in quella play-out, ed è arrivata una notizia importante per il club pontino, perché sancisce in maniera definitiva la permanenza in Serie A2 della Benacquista Assicurazioni Latina Basket.

Il Girone Blu della Fase a Orologio si è concluso per via dell’impossibilità di giocare alcune partite a causa degli ennesimi focolai Covid, che hanno caratterizzato negativamente il corso di questa intera stagione. I nerazzurri hanno concluso il proprio percorso a quota 8 punti sufficienti a evitare la partecipazione ai play-out, considerato che San Severo ha concluso a 6 e Rieti a 4 e che con entrambe Latina, in caso di arrivo a pari punti, aveva il confronto diretto favorevole.