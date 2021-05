Anticipo per il Latina Calcio 1932: contro la Vis Artena si gioca sabato

LATINA – Il Latina Calcio giocherà in anticipo il suo prossimo match di campionato, valido per la 30esima giornata del Girone G. In seguito ad un accordo tra le società, infatti, la sfida con la Vis Artena andrà in scena sabato alle 16 al Francioni. Per i nerazzurri si tratterà di un autentico spareggio nella corsa al secondo posto in graduatoria. A seguire la squadra di Scudieri disputerà il recupero del match di Arzachena mercoledì 26 maggio, la domenica successiva giocherà nella tana della capolista Monterosi ed il 2 giugno, infine, recupererà la gara interna con il Muravera.

Il Latina Calcio 1932 in una nota di lutto ha espresso tutto il suo affetto al portiere Federico Gallo per la scomparsa del nonno Sergio.