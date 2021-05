Calcio, Arzachena – Latina finisce 0 – 0

LATINA – Nel recupero della 26esima giornata del campionato di serie D andato in scena questo pomeriggio il Latina ha pareggiato 0-0 ad Arzachena consolidando ulteriormente il secondo posto nella graduatoria del girone G. Senza Esposito a dirigere la difesa e con i titolari Barberini e Pompei schierati solo nel finale di gara, i nerazzurri non hanno corso particolari rischi gestendo una sfida molto equilibrata. Si torna in campo domenica, nella tana del Monterosi: alla capolista basterà un punto proprio contro i pontini per festeggiare la promozione in serie C.