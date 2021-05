Il cantante Andrea Gregori tra gli otto vincitori di Musicultura 2021

LATINA – Il cantautore di Latina Andrea Gregori è tra gli otto vincitori di Musicultura 2021, al primo posto della classifica online di tutta Italia con 1837 voti. Lo comunica lui in un post: “Grazie infinite a tutti coloro che hanno creduto in me e grazie alla mia città che mi ha sostenuto con un amore indescrivibile. È la prima volta in 21 anni di storia di questo prestigioso concorso che un artista Latina giunge alla finalissima”. E ora c’è un altro pezzo di strada da fare per l’ex frontman dei Godiva: “Vi do appuntamento il 18 e 19 giugno per la tappa finale, in diretta RAI nella splendida cornice dello Sferisterio di Macerata”.