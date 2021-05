Un giardino arcobaleno per la prof: l’omaggio del Manzoni a Donatella Galeotti

LATINA – I ragazzi hanno “fatto gruppo”, esattamente come raccomandava lei nell’ultimo audio che aveva inviato agli alunni per sostenerli moralmente durante la pandemia. Tutti insieme con un unico obiettivo: rendere omaggio a Donatella Galeotti, l’amata prof dai capelli rosso rame, scomparsa improvvisamente ad aprile. La sua scuola, il Liceo Manzoni di Latina, ha deciso di ricordarla dedicandole uno spazio nel cortile interno, un angolo che vuole essere non solo un piccolo punto verde, ma un giardino di idee, di condivisione, di sentimenti, di memoria. Si chiama Over the Raibow.

Lacrime e commozione, mentre scorrevano i pensieri ad alta voce degli studenti e le canzoni scelte con cura ed eseguite dai ragazzi del corso musicale; un’emozione che ha toccato colleghi, familiari e amici della prof, presenti anche il sindaco di Latina Damiano Coletta, il vicepresidente della Provincia, Domenico Vulcano, l’assessore alla Pubblica Istruzione Gianmarco Proietti. “Questa è stata una giornata molto importante per noi, non dimenticheremo mai i suoi insegnamenti e la sua allegria, le sue doti ci accompagneranno per tutta la nostra vita”, ha detto un ragazzo mentre scorrevano in sottofondo le note finali di Over The Rainbow.

“E’ giusto che l’emozione si trasformi in qualcosa di bello, di positivo e che ritorni in circolo. Donatella ci ha dato tanto e i ragazzi hanno voluto pensare a tutto, perché vogliono che la sua presenza sia reale nel nostro istituto anche per chi verrà dopo di loro. Un luogo dove poter aggregarsi, pensare, leggere, stare insieme che è quello che è poi il suo insegnamento. Era veramente una persona speciale”, ha commentato la dirigente scolastica Paola Di Veroli.