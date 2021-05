Ninfa, nove date per visitare il Giardino a giugno

LATINA – Sta registrando il tutto esaurito ad ogni ingresso, il Giardino di Ninfa, in un momento di grandissima bellezza, ora sotto la direzione dell’esperta Antonella Ponsillo. Già complete le visite (secondo le norme anti covid) per la Festa della Repubblica, ci si può ancora prenotare per le giornate del 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 e 27 giugno sul sito www.giardinodininfa.eu. (La foto è stratta dalla pagina Fb Giardino di Ninfa)