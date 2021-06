Arena San Francesco, riprendono gli appuntamenti estivi

Si comunica che dal 5 luglio p.v. riprenderà la programmazione degli eventi estivi dell’Arena Estiva San Francesco 2021 presso la Parrocchia di San Francesco in via dei Cappuccini. E il primo evento programmato è il Concerto di musica classica con musicisti di fama Internazionale tra cui il maestro Alessandro D’Onofrio, pianista della nostra Città.

Dopo il grande successo dello scorso anno con l’Arena Estiva 2020 che ha visto la partecipazione di più di 5000 persone nelle 15 manifestazioni programmate, si ritorna in una delle più suggestive location della Città, impreziosita nello spirito sociale e civico dall’hub vaccinale,da noi fortemente voluto, che dall’8 aprile ha somministrato più di 24.000 vaccini e dalla scelta delle Istituzioni che hanno individuato questo posto il 2 giugno per celebrare la Festa della Repubblica. Ed è con questo spirito che continueremo, speriamo negli anni, ad essere punto di riferimento per l’arte, la musica, la cultura, lo spettacolo ed il sociale.

Si comincia il 5 luglio con un calendario fitto di avvenimenti ancora in via di definizione.

Prevendita dei biglietti affidata anche a Bluticket presso il C.C Latina Fiori e al 3497661153