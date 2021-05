Oroscopo del giorno 27 Maggio 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Mercurio è in congiunzione con la Luna nel vostro segno e vi consentirà di sostenere argomenti importanti con il partner: l’occasione è giusta per consolidare i piani sul futuro. Single: potreste incontrare finalmente la persona che vi piace, trascorrendo, nei prossimi giorni, un fine settimana stuzzicante. Sfruttate al massimo le opportunità a vostra disposizione. Sul piano professionale, la congiunzione di Mercurio con la Luna aiuta ad impostare l’approccio giusto sul vostro operato. Restate obiettivi e tenete conto di tutti i dettagli prima di passare al livello successivo. Vi sentite bene in tutti gli ambienti e in tutte le situazioni: un vento di giovinezza e freschezza soffia sulla vostra vita.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 5/5

(21 aprile – 20 maggio)

La Luna è in sestile con Plutone nel vostro segno. Sentite nuova passione per il partner, vorreste esprimere il vostro amore: fatelo magari organizzando una serata speciale. Per i single è consigliato abbandonare la solita timidezza: uscite di più e potreste arrivare ad una svolta nella vita sentimentale. A lavoro, il clima astrale vi dà buona lucidità e spirito combattivo. Siete ambiziosi e sarà difficile accontentarvi di piccoli successi. La Luna vi dà un tocco speciale, che potrebbe trasformarvi in un vero leader: agite tuttavia con rispetto e gentilezza. Vi sentite molto bene fisicamente ma non abusate di questa condizione. Dosate le vostre energie per mantenervi in forma.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

La Luna è in sestile con Plutone nel vostro segno ed indica che alcuni di voi possono sentirsi insicuri sul futuro della loro relazione. Non fatevi prendere dal panico: i vostri dubbi possono essere l’occasione per dialogare col partner e trovare le giuste soluzioni. Single: l’influenza astrale potrebbe farvi volare con la fantasia. Cercate di guardavi di più intorno a voi: le opportunità non mancano. A lavoro siete consapevoli di dover cambiare alcune cose nel vostro comportamento e nei rapporti con gli altri. Pensate di aver troppe responsabilità e che tutto giri intorno alla vostra figura professionale. Le energie della rigenerazione e del rinnovamento psichico sono elevate oggi: dovreste sentirvi meglio del solito e sollevati.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

La Luna è in congiunzione con Mercurio nel vostro segno e favorisce il dialogo di coppia: le relazioni procedono molto bene. Siete felici ed avete voglia di vivere momenti importanti con il partner: l’intesa è meravigliosa e stuzzicante. Single: questo è sicuramente il giorno delle opportunità da non perdere. Probabilmente riceverete un invito importante: non mancate. Sul piano professionale l’atmosfera generale è buona. Siete in sintonia con i vostri collaboratori ed i vostri progetti si stanno evolvendo. Tanta energia oggi per voi: sembrate ringiovanire. Dinamici e tonici, dovreste sentirvi fortunati.

Amore 5/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

Marte in congiunzione con Nettuno nel vostro segno ed annuncia una giornata piuttosto calma per la maggioranza di voi. In generale vi trovate in una fase critica di stabilizzazione. Sul piano sentimentale, sia per le coppie che per i single, alcune relazioni iniziano a diventare noiose: meditate attentamente sul da farsi. La situazione sarà un po’ simile a lavoro. L’inizio della giornata sarà frenetico: siete molto critici ed intolleranti. Più avanti capirete che essere insistenti non aiuta, al contrario. Nettuno potrebbe farvi sentire piuttosto stanchi: cercate di risparmiare le vostre energie per non esaurirvi.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

Nettuno è in quadrato con il Sole nel vostro segno. Siete alla ricerca dell’amore ideale e potreste sentirvi a disagio quando il partner non reagisce come avreste voluto. Parlatene per trovare un terreno comune. Single: incontri interessanti in vista, ma non dovreste inseguire le chimere. Sul piano professionale state mettendo un po’ troppa foga nel lavoro, cercando di mettervi in mostra: attenzione però, a voler far troppo spesso si sbaglia. Per quanto riguarda la salute, vi sentirete più stanchi del solito a causa dell’aspetto tra Nettuno e il Sole: avete bisogno di rivitalizzarvi in qualsiasi modo, magari dedicandovi alle cose che vi piace fare di più.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Nettuno è in quadrato con il Sole nel vostro segno. Sotto questa configurazione astrale tendete ad idealizzare troppo la vostra relazione ma sappiate che nessuno è perfetto, accontentatevi dunque di quello che avete. I single facciano attenzione ai loro desideri: meglio aspettare un po’ prima di decollare verso terre sconosciute. Rimanete obiettivi. A lavoro state cercando di dimostrare le vostre capacità: i vostri collaboratori vi apprezzano. Non esagerate con le discussioni e concentratevi di più. Oggi potreste sentirvi più stanchi del solito e la necessità di rilassarvi si farà sentire a metà giornata: non saltate il pasto ed idratatevi regolarmente.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(23 ottobre – 21 novembre)

La Luna è in Sestile con Plutone nel vostro segno e vi trasporta in un periodo di profonda trasformazione. Questo transito può indicare consapevolezza: in coppia, potrebbe essere il momento di scoprire le carte in tavola per risolvere i piccoli problemi. I single mostrano segni di esitazione: non preoccupatevi, le opportunità arriveranno in men che non si dica. Preparatevi a vivere una profonda evoluzione in campo professionale: le Stelle vi aiutano a dare il meglio di voi. A breve sarete felici di costatare che è arrivato il momento di raccogliere i frutti della vostra determinazione. Oggi dovreste inoltre cercare momenti di pace e serenità: è indispensabile. Cercate di rilassarvi di più, ne avete bisogno.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno e vi fa sognare una grande famiglia ed una casa piena di risate e gioia. Cercate di capire se si tratta solo di belle parole o se proviene da un desiderio più profondo. Per i single: sarebbe saggio non saltare i passaggi fondamentali ed assicurarvi che una futura relazione abbia basi solide prima di andare oltre. Sul piano professionale non dovreste annoiarvi: siete assorbiti delle attività quotidiane. L’energia vi consente di rimanere in azione: tuttavia, attenzione a non sollecitarvi troppo. Potreste sentire un piccolo calo nel morale o un po’ di tensione. Prendetevi una pausa.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. La maggior parte di voi dovrà liberare la mente e godere di un po’ più di libertà nella relazione. Spiegate al partner che avete semplicemente bisogno di un po’ di tempo per voi stessi. Single: per raggiungere i vostri obiettivi usate un po’ di follia, di audacia ed ingenuità. A lavoro, le cose cambieranno sicuramente: l’apparizione di Urano preannuncia un periodo di intenso movimento in campo professionale. Potreste sviluppare idee originali o cogliere un’opportunità molto allettante. La forma fisica è ottima: vi sentite in sintonia col vostro corpo.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno e vi state convincendo che le vostre scelte sono giuste. Sul piano sentimentale siete molto attenti a quello che fa il partner: anche lui vuole costruire il futuro in modo sostenibile. Single: guardatevi intorno e prendete solo il lato buono di ciò che accade. Saturno può persino rendervi sensuali ed affascinanti: godetevi la vita. A lavoro vengono affrontati argomenti importanti ed i vostri collaboratori si fidano del vostro giudizio. Siete pronti a consolidare le vostre iniziative. La salute è buona, tuttavia potreste avvertire dei piccoli fastidi: non preoccupatevi non avranno un impatto serio.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

La Luna è in trigono con Nettuno nel vostro segno. Sul piano sentimentale, in coppia la generosità e la comprensione reciproca saranno nel menu del giorno. La vostra sensibilità aumenterà e proverete amore profondo per il partner che ricambierà. Single: una persona appena conosciuta potrebbe farvi una bella sorpresa. A lavoro sarete nella posizione migliore per mostrare il vostro talento: l’immaginazione e l’ispirazione saranno al top grazie alla collocazione planetaria di Nettuno. Se avete qualche problema di salute al momento, l’aspetto tra Luna e Nettuno promuove la guarigione. Con un po’ di pazienza tutto andrà per il meglio.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.