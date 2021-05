Oroscopo del giorno 26 Maggio 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Saturno è in armonia con il vostro segno. In coppia la relazione si evolverà in una direzione o nell’altra: basterà chiarire alcune cose affinché l’armonia ritorni. I single non dovrebbero più pensare al passato. Cercate di uscire un po’ di più: qualcuno potrebbe cambiare il vostro modo di vedere la vita. Professionalmente, le previsioni sono contraddittorie: alcuni stanno vivendo una rinascita nella loro attività professionale, godendo del riconoscimento dei superiori, altri incontreranno difficoltà e le relazioni con la gerarchia superiore saranno tese. Dovreste prendervi cura dei rapporti per mantenere una certa armonia. L’influenza di Saturno calma le vostre preoccupazioni e vi aiuterà a raggiungere la serenità. Restate calmi e concedetevi una serata rilassante.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 aprile – 20 maggio)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno ed è una configurazione astrale da sogno per tutti voi. In coppia, potreste sorprendere piacevolmente il partner con un atteggiamento molto diverso dal solito: avete deciso di dimostrare il vostro affetto nei modi più particolari. I single saranno anche loro in una fase positiva che permetterà di compiere un grande passo avanti. A lavoro, sarete molto più tolleranti e disponibili del solito. Ai colleghi piacerà vedervi in questa nuova luce: ne trarrete beneficio anche voi. In ogni caso, l’atmosfera sarà molto piacevole e non vi accorgerete del tempo che passa. La forma fisica è eccellente e godrete di energia positiva per tutto il giorno.

Amore 5/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno e questa configurazione astrale è favorevole sul piano sentimentale. In coppia, la relazione si evolve grazie ai progetti che avete in comune. Single: desiderate ardentemente una maggiore stabilità, ma soprattutto emotiva. Forse dovreste essere più esigenti nelle scelte prima di intraprendere una nuova strada. A lavoro è arrivato il momento di mostrare le vostre abilità: gestite le cose con fermezza e fidatevi del vostro istinto. La salute è al top: siete energici e pieni di vitalità.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(22 giugno – 22 luglio)

Il Sole è in quadrato con Nettuno nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, di solito, siete voi che prendete le decisioni importanti nella relazione: se il partner dovesse lamentarsi, dovreste dargli l’occasione di prendere le redini almeno per una volta. Single: un vento di novità soffia sulla vostra strada e se avete deciso di uscire potreste incontrare una persona molto interessante. A lavoro non c’è bisogno far tutto il possibile solo per mettervi in mostra. I vostri collaboratori apprezzano ciò che siete: provate ad avere più fiducia in voi stessi. La tendenza alla fatica è confermata oggi con Nettuno nel vostro cielo. Concedetevi un po’ di tranquillità anche se il periodo non è molto favorevole.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

La Luna è in sestile con Saturno nel vostro segno. In questa giornata gestirete la vostra relazione sentimentale con esperienza. A volte autoritari, a volte compiaciuti, riuscirete a combinare le situazioni e mantenere il giusto equilibrio. Avete la giusta saggezza nel valutare eventuali compromessi. Single: se avete deciso di sedurre una persona in particolare, provate a farla sognare: parlare di futuro o di progetti importanti sono messaggi molto chiari. Sul piano professionale il sangue freddo e il tatto saranno di rigore per la maggior parte di voi: non rischiate più del dovuto. Occhio alla salute, non sollecitate troppo il vostro corpo.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

La Luna è in trigono con Nettuno nel vostro segno ed è una buona notizia per tutti voi. La vostra leggendaria sensibilità aumenterà di volume e le coppie agiranno con comprensione e generosità verso il partner. Single: è la tendenza all’idealizzazione ed ai sogni ad occhi aperti che vi guiderà tutto il giorno, ma cercate di restare con i piedi per terra. Sul piano professionale la vostra immaginazione è acuta ed avrete la giusta ispirazione per realizzare i progetti importanti. Per tutti voi “intuizione” sarà la parola chiave di oggi. La salute è ad un buon livello, tuttavia, godetevi questo bellissimo aspetto planetario per rilassarvi di più.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

La Luna è in congiunzione con Venere nel vostro segno ed è di buon auspicio per le coppie innamorate. Questo aspetto vi avvicina l’un l’altro ed aiuta a consolidare la relazione. Single: oggi è probabile un riavvicinamento con una persona del passato. A lavoro l’atmosfera generale è eccellente: ognuno preserva il buonumore e l’entusiasmo collettivo. Improvvisamente la collaborazione tra colleghi funziona alla grande e l’efficienza è più alta che mai. Oggi vi diverte sognare ad occhi aperti soprattutto sotto l’influenza della Luna in congiunzione con Venere. Godere felicemente della vostra pace interiore ne fa beneficiare il corpo e la salute.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

La Luna è in trigono con Marte nel vostro segno. Sul piano sentimentale, in coppia, fate attenzione a come comunicate con il vostro partner: se avete qualcosa da chiedere fatelo con tatto e delicatezza. Single: vi rifiutate di aprirvi agli altri ma se non mostrare i vostri sentimenti sarà complicato iniziare un sano rapporto. Professionalmente avete la sensazione di crollare sotto una montagna di lavoro. Non perdete la speranza, tutto ciò che farete oggi sarà utile in futuro. Concentratevi di più per essere produttivi. L’aspetto della Luna tende ad aumentare la vostra impulsività ed avrete qualche problema a mantenere la calma tutto il giorno. Pazienza e tolleranza saranno i vostri alleati per evitare forti mal di testa.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Il Sole è in quadrato con Nettuno e si oppone alle vostre aspirazioni amorose. Sentimentalmente, in coppia, è giunto il momento di affrontare i piccoli disaccordi e di fare un bilancio evitando il conflitto, se possibile. Discutete con calma e positività e, sopratutto, cercate di fare qualche compromesso. Single: non è il periodo più favorevole agli incontri. Tuttavia, nulla è impossibile: alcuni di voi riusciranno a farsi notare nei giorni a venire. Sul lato professionale dovreste provare ad essere più audaci e cercare di farvi apprezzare di più: per far questo dovreste raddoppiare gli sforzi ed aumentare la vostra autostima. La stanchezza si farà sentire a causa di un ritmo di vita troppo intenso. Prendetevi una meritata pausa: favorite il sonno.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

La Luna è in congiunzione con Venere nel vostro segno. I sentimenti saranno al centro dell’attenzione: siete teneri e mostrate il vostro affetto nel miglior modo possibile. Per i single potrebbe essere la giornata giusta per trovare finalmente l’anima gemella: sarà davvero difficile esser rifiutati. Sul piano professionale, la popolarità portata dalla Luna vi consentirà di ottenere risposte positive. Tuttavia, non approfittate di questo potere temporaneo, potrebbe esserci un contraccolpo nel caso sarete troppo avidi. La salute è ottima ma potreste svegliarvi con un po’ di ansia. Niente panico: nel resto della giornata le nuvole dovrebbero dissiparsi. Per aiutarvi a sentirvi meglio non dimenticate l’esercizio fisico quotidiano.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Marte è in congiunzione con Nettuno e si annuncia una giornata più tranquilla per voi. Questa configurazione planetaria vi rende più accessibili e tolleranti rispetto ai giorni precedenti. Sul piano sentimentale, condividerete momenti speciali con il partner. I single saranno più intraprendenti e cercheranno di darsi da fare alla ricerca dell’anima gemella. A lavoro siete particolarmente ispirati e le vostre idee saranno molto apprezzate non solo dai colleghi ma anche dai superiori. Siete in una buona forma fisica, tuttavia, non trascurate la vostra salute e prendetevi delle pause.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Marte è in trigono con la Luna nel vostro segno. In coppia, la vostra vitalità vi consente di realizzare le vostre idee. Siete sensuali e sensibili, comunicate con l’anima e con il corpo. I single si sentono carichi e pronti a nuove avventure. Sul piano professionale, il vostro temperamento audace vi porta più lontano di quanto pensavate. Se ritenete di aver bisogno di pensare di più prima di prendere una decisione, non agite immediatamente. Basta premere il pulsante pausa per sentirsi rassicurati e pronti a partire più tardi. Non esagerate nemmeno con l’attività fisica oggi: prendetevi dei momenti di relax.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.