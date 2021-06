Covid, 3 soli positivi e nessun decesso da dieci giorni a Latina e provincia

LATINA – La Asl di Latina segnala soli tre nuovi positivi e nessun decesso da dieci giorni. I numeri della pandemia restano bassi in provincia di Latina nonostante l’aumento della circolazione delle varianti registrato su scala nazionale. Un solo caso a Latina e due a Formia secondo il bollettino del 27 giugno

Nel Lazio su oltre 5mila tamponi e 13mila antigenici, si registrano 93 nuovi casi positivi (+14), 1 decesso (-2), i ricoverati sono 209 (+15). I guariti sono 119, le terapie intensive sono 57 (-3). Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,5%. Per arginare le varianti dalla prossima settimana saranno sequenziati il 100% dei tamponi positivi, creata task force che migliorerà ulteriormente l’attività di tracing.

MONOCLONALI DA RECORD – Il Lazio è la prima regione in Italia per cure con anticorpi monoclonali: per i trattamenti completati il 90% ha avuto esito di guarigione, solo per il 10% vi è stato bisogno di ricovero ospedaliero. Occorre favorire una maggiore diffusione dell’utilizzo delle cure da parte della medicina territoriale.