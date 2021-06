Covid, il bollettino della Asl di Latina: zero casi, zero decessi, zero ricoveri

LATINA – E’ un bollettino davvero insolito, ma certamente sperato, quello pubblicato oggi, lunedì 28 giugno, dalla Asl di Latina e che vede zero nuovi casi di covid, zero decessi, zero ricoveri sul territorio della Asl di Latina. Non accadeva da marzo dello scorso anno quando dopo l’esplosione della pandemia si sono registrati i primi casi anche a Latina.

Registrata una flessione del numero delle dosi di vaccino somministrate scese dalle 5000 al giorno circa dell’ultima settimana alle 2490 di ieri. Per tenere sotto stretto controllo la possibile diffusione delle temute varianti, dalla prossima settimana saranno sequenziati il 100% dei tamponi positivi. “E’ stata creata una task force che migliorerà ulteriormente l’attività di tracing”, dicono dalla Regione Lazio dove l’Rt è a 0,66 e l’ incidenza è oggi a 12,83 ogni 100mila abitanti.