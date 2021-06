Scontro sulla Flacca a Gaeta, muore Adelchi Fantacchione

GAETA – E’ un uomo di 57 anni, Adelchi Fantacchione, il motociclista residente a Cassino morto nel pomeriggio di venerdì sulla Flacca a Gaeta in un tragico incidente stradale che ha visto coinvolti anche due auto e un camper. Secondo una prima ricostruzione, lui era in sella al suo maxi scooter e viaggiava in direzione di Sperlonga quando si è trovato davanti un’auto che si immetteva sulla statale mentre dal senso opposto di marcia sopraggiungeva un’altra vettura. C’è stato uno scontro a catena nel quale è rimasto coinvolto anche un quarto veicolo. Sono stati vani i soccorsi per l’uomo sbalzato dalla moto che è morto poco dopo. Gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente e sulle responsabilità sono ancora in corso dopo i rilievi della polizia locale. Fantacchione era molto conosciuto nella città del Golfo dove frequentava abitualmente da anni la spiaggia dell’Arenauta e la sua morte ha suscitato profondo cordoglio.