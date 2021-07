Vent’anni dal G8 di Genova, un evento a Latina per rimettere al centro i temi

LATINA – A vent’anni dal G8 di Genova, i temi politici sollevati dal movimento no global non hanno smesso di essere attuali. Se ne parlerà in un incontro dal titolo ‘Genova 2001-2021. Avere vent’anni, volevamo solo un mondo migliore’, in programma a Latina lunedì 19 luglio, al Circolo Cittadino. Parteciperanno il sindaco Damiano Coletta, il sottosegretario agli affari esteri della Presidenza del Consiglio dei Ministri Vincenzo Amendola, la consigliera regionale Marta Bonafoni, Arturo Scotto coordinatore delle iniziative politiche di Articolo 21 e gli studenti Arianna Borrelli e Federico Ardito.

Al centro del dibattito la globalizzazione delle disuguaglianze sociali, il rapporto tra finanza, economia reale e lavoro, lo sfruttamento delle risorse del pianeta che si traduce in emergenza ambientale e climatica.

“L’idea è quella di condividere il valore di un’agenda che è tutt’altro che scaduta e che chiede oggi l’impegno concreto della politica e delle istituzioni”, sottolinea Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti alla Regione Lazio e presidente di Pop Idee in movimento che prenderà parte anche ad un evento analogo domani, sabato 17 luglio nei giardini di Palazzo Giuliani a Labico.

L’incontro al circolo cittadino sarà moderato dalla giornalista Teresa Faticoni.