Classifica: Damiano Coletta nel gruppo dei sindaci italiani più graditi, primo nel Lazio

LATINA – Il sindaco di Latina Damiano Coletta è il primo sindaco del Lazio per gradimento della popolazione e tra i primi d’Italia. Dominano la classifica del Sole 24 ore Luca Zaia e Antonio Decaro che si confermano anche nel 2021 gli amministratori locali dal più elevato indice di gradimento in Italia (rispettivamente con il 74% dei consensi per il presidente della Regione Veneto e con il 65% per il sindaco di Bari).

Nella rilevazione annuale realizzata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore pubblicata sul Sole 24 Ore di lunedì 5 luglio. Dietro di loro, però, dodici mesi dopo, il quadro dei leader più popolari risulta in forte movimento. Tra gli eletti del 2016 Coletta è 13° con il 58,5%, ma se si considerano i pari merito diventa 9°. Soddisfatto il primo cittadino del capoluogo pontino dopo il sondaggio che coglie i trend degli amministratori locali 16 mesi dopo lo scoppio della pandemia, in una fase che oggi non è più dominata dai contagi e dalla crisi economica, ma dalle prospettive di ripresa di tutte le attività grazie al crescendo della campagna di vaccinazione. “La mia percentuale di riferimento è quella del primo turno quando avevo il 22% – sottolinea – e non il 75% del ballottaggio. Tra gli eletti del 2016 solo io e Mastella tra i primi 15”.

Nel caso dei governatori, quello del Lazio Nicola Zingaretti è in terzultima posizione, ma se il confronto si sposta dal risultato 2020 a quello del giorno di elezione spicca la sua performance: guadagna +10 punti.