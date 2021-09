Esami di guida a Latina, paga mille euro per avere un aiuto esterno: scoperto con l’auricolare e denunciato

LATINA – Ha pagato per farsi aiutare all’esame di patente di guida, entrando in sala a sostenere la prova scritta con un auricolare ricetrasmittente nascosto nella mascherina. E’ stato denunciato per truffa un cittadino nigeriano di 32 anni scoperto durante gli esami scritti anche con una microtelecamera.

E’ stato il commissario d’esame ad accorgersene e a chiamare la polizia. Agli agenti della Volante intervenuti sul posto ha raccontato di essere stato bocciato nei precedenti due tentativi d’esame e di aver pagato un’ingente somma, ben mille euro, a uno sconosciuto che si è offerto di aiutarlo. Sequestrati i dispositivi.