Cento quadri di Antonio Farina invadono il Conservatorio di Latina

LATINA – Antonio Farina espone al Conservatorio in un progetto stavolta invasivo, continuato e permanente che vedrà l’autore occupare gradualmente la struttura scolastica dal giardino, al portico fino all’Auditorium Roffredo Caetani, e poi verso le sale conferenze, l’amministrazione, le aree comuni e perfino alcune classi mettendo in mostra cento quadri. Le sue nature morte, le sue storie sognanti, i paesaggi lacustri, alcune guaches e disegni che hanno caratterizzato 40 anni di lavoro sul territorio pontino. Le sue opere accompagneranno sinesteticamente, nella cifra stilistica di Mad, le stagioni musicali “RespinghiNmusica 2021”, i seminari, i workshop e le masterclass di “Idee IN Música” che si svolgeranno nella sede centrale del Conservatorio. Il progetto è a cura di Fabio D’Achille.