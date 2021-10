Coletta rieletto incontra i Vigili del fuoco

LATINA – Nella mattinata di oggi il sindaco di Latina Coletta, in occasione della sua rielezione a primo cittadino, si è recato presso il Comando dei vigili del fuoco. Dopo il saluto con il comandante Smaniotto, ha incontrato il personale in servizio, al quale ha espresso parole di ringraziamento per l’attività di soccorso alla cittadinanza, svolta quotidianamente.

Nell’occasione il sindaco Coletta ha ribadito l’impegno messo in campo dalla passata amministrazione per la soluzione del problema della nuova caserma dei vigili del fuoco. Ha quindi augurato al personale di giungere quanto prima alla conclusione dell’iter per la realizzazione della nuova sede, assicurando il suo impegno personale. E’ quanto si legge in una nota del Comando provinciale.