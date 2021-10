Laide Romagnoli è la nuova Direttrice Sanitaria Aziendale della Asl di Latina

LATINA – E’ stata nominata Direttrice Sanitaria Aziendale della Asl di Latina, Laide Romagnoli, già facente funzioni. La delibera apparsa ieri sull’albo pretorio dell’Azienda firmata dalla direttrice generale Silvia Cavalli, che al suo arrivo aveva voluto nelle vesti di Direttrice Amministrativa Sabrina Cenciarelli nominata un mese dopo il suo arrivo. La Romagnoli che è di Latina, ha 56 anni, è specializzata in Oncologia e medicina Preventiva, e aveva sostituito durante la sua assenza per malattia il direttore sanitario aziendale Giuseppe Visconti. (nella foto la dottoressa Romagnoli con la professoressa Miriam Lichtner in occasione dell’inaugurazione del Check point di Via Legnano)