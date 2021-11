A Sabaudia nasce lo Sportello Autismo

SABAUDIA – Il Comune di Sabaudia e l’Associazione Latinautismo A.p.s rafforzano la loro collaborazione e danno vita allo “Sportello Autismo” per il supporto alle famiglie del territorio con bambini, adolescenti e adulti con diagnosi di disturbo dello spettro autistico. Nella sede dei Servizi Sociali, in Corso Vittorio Emanuele III n.8, lo Sportello informativo è a disposizione gratuitamente per consulenza e orientamento in ambito legale, sanitario e scolastico ed è finalizzato a supportare l’inclusione sociale e scolastica, una pari dignità sociale, il diritto all’autonomia e al lavoro delle persone con autismo.

“Lo Sportello informativo vuole rappresentare un punto di riferimento sul territorio per tutte le famiglie con persone con disturbi dello spettro autistico e un sostegno concreto da parte dell’Amministrazione comunale alle diverse esigenze della vita quotidiana di quest’ultime, spesso complicate dalla burocrazia, dalla difficoltà di accesso alle informazioni e purtroppo anche dal pregiudizio e dalla mancata conoscenza di una patologia molto diffusa – commentano la sindaca Giada Gervasi e la consigliera delegata Francesca Marino – Ringraziamo la Latinautismo e la sua presidente Monia Magliocco per la disponibilità e l’impegno nella difesa dei diritti delle persone con autismo e con disturbi generalizzati dello sviluppo e delle loro famiglie e nella promozione di ogni forma di inclusione e partecipazione attiva alla vita sociale e scolastica della città”.

“Un grazie di cuore al Sindaco Gervasi, alla consigliera Marino e a tutta l’Amministrazione comunale per aver creduto nella nostra missione e aver consentito alla Latinautismo di offrire la propria collaborazione alle famiglie della Città di Sabaudia. Oltre a tutelare i diritti dei nostri figli e delle loro famiglie stiamo avviando un processo di cambiamento non solo culturale ma anche sociale dove la partecipazione attiva dei cittadini assume un ruolo fondamentale. Lo Sportello dedicato all’Autismo è luogo di incontro, accoglienza e confronto tra famiglie che vivono la stessa condizione. Lo Sportello intende favorire il dialogo e la consapevolezza sull’autismo, potenziando così la rete tra scuola, famiglia e territorio. Le nostre volontarie saranno disponibili su appuntamento e metteranno a disposizione il loro sapere esperienziale, offriranno gratuitamente consulenza e orientamento ai genitori, ai nonni, agli amici e a tutte le persone che ruotano attorno alle persone autistiche. La particolare sensibilità di questa Amministrazione ci sprona ad andare

avanti e a creare un futuro migliore per tutti i bambini, i ragazzi e le persone con autismo”, il commento della Presidente di Latinautismo, Monia Magliocco.

Lo sportello rientra nelle attività del protocollo di intesa siglato nell’ottobre 2020 e rinnovato nel novembre 2021 dal Comune di Sabaudia con l’Associazione Latinautismo A.p.s. e gli istituti scolastici “V.O. Cencelli” e “Giulio Cesare”.

GIORNI E ORARI – Le volontarie ricevono esclusivamente il martedì dalle ore 16.30 alle ore 18.00 e il mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 12.30, previo appuntamento ai numeri 366 9949273 (Alessia), 335 1322229 (Laura) e 3285313173 (Monia).