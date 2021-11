Oroscopo del giorno 08 Novembre 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno ed è responsabile per la serie di cambiamenti che avverranno. Per i single, il pianeta riserva un incontro molto importante: potrebbe trattarsi dell’anima gemella. In coppia aumenta la fiducia in voi stessi e nel partner: vivrete dei momenti che ricorderete per sempre. A lavoro il vostro impegno sarà ben apprezzato dai superiori ed avrete l’opportunità di rivendicare un’evoluzione significativa. Per quanto riguarda la salute accetterete facilmente di sperimentare nuovi metodi di benessere che vi aiuteranno a rilassarvi.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Giove è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, se riuscirete a guardare il partner con un occhio più tollerante, ne sarete ben ricompensati. I single non dovrebbero persistere in conversazioni che non soddisfano. Professionalmente avete raggiunto ottimi risultati e dovreste imparare a godervi il vostro successo. Per quanto riguarda la salute, l’aspetto astrale dovrebbe portarvi ondate di energia positiva: smettete di pensare al peggio e vivete il momento.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(21 maggio – 21 giugno)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia dovreste cercare di parlare più spesso con il partner: anche se c’è una certa distanza tra voi, discutendone potreste avvicinarvi. Single: siete molto nostalgici ed il pensare al passato non vi aiuta a guardare verso il futuro. A lavoro, grazie alla vostra motivazione ,riuscirete a dimostrare che anche le idee più avventate possono giungere a buon fine. Per quanto riguarda la salute, la vostra giornata sarà calma e serena e saprete come gestire i piccoli eccessi quotidiani.

Amore 2/5

Salute 5/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

Nettuno è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. In coppia il vostro comportamento sarà ossessivo: il partner potrebbe stancarsi della vostra gelosia. Single: anche se l’aspetto astrale non è molto favorevole ai nuovi incontri, una persona sembra cercare di attirare la vostra attenzione. A lavoro, se vi viene proposto un affare, dovreste valutare attentamente i pro ed i contro. Per quanto riguarda la salute dovreste sperimentare un aumento di energia che influirà positivamente anche sul morale.

Amore 2/5

Salute 4/5

Denaro 2/5

(23 luglio – 22 agosto)

Nettuno è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. In coppia, il vostro comportamento troppo possessivo infastidirà rapidamente il partner. Single: dovreste smettere di sopravvalutare le persone accanto a voi e fidarvi di più del vostro intuito. Professionalmente è arrivato il tempo di trovare nuove opportunità che potrebbero portarvi maggiori motivazioni. Per quanto riguarda la salute non sarete al top delle vostre condizioni: dovreste prestare più attenzione all’alimentazione e cercare di consumare un cibo più equilibrato.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 agosto – 22 settembre)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia potreste vivere momenti sorprendenti grazie alle vostre proposte originali. I single saranno sicuramente molto ispirati e riusciranno ad incantare chiunque ed ovunque. Professionalmente dovreste impegnarvi di più per non commettere errori: concentratevi e tutto andrà bene. Per quanto riguarda la salute siete troppo stressati e dovreste cercare di recuperare l’energia che al momento vi manca.

Amore 4/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia vi sentite bene accanto al partner ed insieme dovreste passare dei bei momenti. Single: vi rifiutate di cedere al ricatto emotivo che qualcuno cerca di infliggervi. Professionalmente si annuncia un periodo di rinnovamento: vi imbarcate con entusiasmo in nuovi progetti. Per quanto riguarda la salute, sarete molto sereni e di buon umore: potreste persino decidere di accordare più tempo ai vostri sport preferiti.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia vi pesa la routine: per trascorrere una buona giornata cercate di usare la vostra immaginazione. Single: dovreste cercare di essere più realisti se volete avvicinarvi ad una persona in particolare. Professionalmente, potreste dover affrontare alcune insidie da parte dei vostri colleghi. Per quanto riguarda la salute, è necessario accordare più tempo alle attività rilassanti ed al riposo.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia siete in sintonia con il partner ed insieme progettate il vostro futuro. Single: se avete un appuntamento cercate di essere chiari per non deludere le aspettative dell’altra persona. A lavoro, anche se la giornata sarà impegnativa, sarete in grado di trovare il tempo per discutere con i vostri collaboratori alcuni argomenti importanti. Per quanto riguarda la salute, avete le giuste energie e godrete di un morale alto: cercate di riposare un po’ se ne sentite il bisogno.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, vi sentite rassicurati e siete soddisfatti della vostra vita: per non cadere nel vincolo della routine dovreste usare di più la vostra fantasia. Single: siete in una fase di riflessione, non sapete più cosa volete e dovreste uscire di più per sentirvi meglio. A lavoro sarete rigorosi e più motivati del solito: riuscirete persino ad essere l’esempio da seguire. Per quanto riguarda la salute vi sentite bene e non avete paura di nulla, tuttavia, dovreste cercare di rallentare un pochino per non spendere tutte le vostre energie.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, il futuro sentimentale si evolve in buone condizioni: siete di buon umore e mostrate molto affetto al vostro partner. Single: osate dichiarare le vostre intenzioni senza spendere troppo tempo. La possibilità di un nuovo incontro vi dà una spinta inaspettata. Professionalmente sarete in grado di prendere le decisioni che avete omesso ultimamente: avete riflettuto a lungo ed ora avete le risposte. Per quanto riguarda la salute, la forma fisica è molto buona: sarete molto attivi e molto efficienti.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Saturno è in sestile con il Sole nel vostro segno. In coppia la vostra vita amorosa sboccia grazie alla complicità intellettuale. La sera ci si aspetta che le uscite romantiche trovino la magia degli inizi tra di voi. Single: i sentimenti piacevoli si instaurano con le persone che fanno parte del vostro entourage. A lavoro, un accordo con un supervisore funziona a vostro vantaggio. Gli sforzi del passato stanno dando i suoi frutti ed è con orgoglio personale che potete iniziare un nuovo progetto. Per quanto riguarda la salute dovreste cercare di fare più movimento per rafforzare i muscoli.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.