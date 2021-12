A Latina un istawalk tra natura e archeologia: il ritorno di #Igerslatina

LATINA – C’è tempo fino a mezzanotte per prenotarsi all’istawalk organizzato dagli Igers Latina, i fondatori della comunità Instagram locale, e in programma sabato 18 dicembre con partenza dalla casa cantoniera di Borgo Grappa (alle 10). “Sarà un viaggio nel tempo alla scoperta di luoghi nascosti, quasi sconosciuti della provincia pontina. Una passeggiata attraverso la natura incontaminata di una zona umida di interesse internazionale, che nasconde un sito archeologico dal valore inestimabile”, come ci racconta in questa chiacchierata Francesco Montefusco tra i fondatori di Igers Latina.

L’evento il primo in presenza dopo quasi due anni di stop dovuto alla pandemia, terrà anche a battesimo il lancio della II edizione del Premio di Fotografia Naturalistica Città di Latina 2021/2022, a cui si può partecipare già da ora utilizzando nelle proprie foto l’hashtag #ObiettivoAmbiente.

Anche se l’istawalk è all’aperto sarà a numero limitato di persone per rispettare le norme anticovid.

L’evento è in sinergia con importanti Partner come il CEA – Centro di Educazione Ambientale, Vacanze Pontine e Ulisse.net affronteremo questo questo straordinario viaggio, e da eccellenze del territorio come B-Four Beer e Macelleria Pacilli che saranno i protagonisti assoluti della convivialità e dell’ospitalità riservata per il pranzo offerto a tutti i partecipanti al loro ritorno da questa grande avventura.

