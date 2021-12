Vaccinazioni covid pediatriche, si comincia al Goretti di Latina con i fragili. Nessuno stop durante le Feste

LATINA – “Quella di oggi è una giornata importante, abbiamo il dovere di proteggere per primi i bambini fragili e cominceremo da loro, poi tutti gli altri. Le famiglie devono fidarsi, stiamo lavorando per garantire la massima sicurezza e tutta l’informazione di cui necessiteranno”. Il professor Riccardo Lubrano, direttore della Uoc di Pediatria dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina commenta così il V-Day pediatrico in programma alle 15 quando, alla presenza della direttrice della Asl di Latina, Silvia Cavalli, in una stanza appositamente allestita dell’ospedale di Latina comincerà la vaccinazione contro il covid nella fascia 5-11 anni. Si comincia dai pazienti più fragili seguiti dall’ospedale di Latina, poi, da domani (giovedì 16 dicembre) tutti i pomeriggi e il sabato e la domenica per l’intera giornata, le somministrazioni sono previste oltre che al Goretti nelle pediatrie degli ospedali di Fondi e Formia e presso i pediatri di libera scelta che hanno aderito, circa la metà di quelli convenzionati con il servizio sanitario sul territorio provinciale.

Così, mentre uno studio condotto dai pediatri del reparto diretto dal professor Lubrano sui primi tremila bambini che si sono infettati con il covid in provincia di Latina sta per essere pubblicato su una rivista internazionale, la Pediatria lavora sulla prevenzione delle nuove infezioni, in un momento in cui stanno dilagando proprio nelle scuole primarie.

“Alle famiglie dico che devono sentirsi sicure. Sono stati approntati i massimi livelli di sicurezza, abbiamo formato le equipe, la Asl di Latina ha preparato i centri in modo approfondito, dal ricevimento, al dialogo con i medici del territorio. E ci sarà un’area attrezzata dedicata per le vaccinazioni. Bisogna evitare l’ulteriore dilagare del contagio e anche se nei bambini spesso l’infezione viene superata senza problemi, ci sono anche pazienti che hanno riportato conseguenze come ha documentato lo studio che stiamo per pubblicare”.

NEL PODCAST L’INTERVISTA AL PROFESSOR LUBRANO