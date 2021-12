Al Parco del Circeo focus su “Foreste sane e resilienti tra conservazione e uso sostenibile”

SABAUDIA – In un periodo in cui una buona parte della preziosa foresta planiziaria del Parco Nazionale del Circeo non gode di ottima salute per l’impatto negativo della presenza sovrannumero dei daini, l’Ente propone una riflessione sul tema “Foreste sane e resilienti tra conservazione e uso sostenibile”, un workshop che si terrà presso la sede del Parco a Sabaudia, promosso e organizzato dal Ministero della Transizione Ecologica, dal CUFA – Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri e dall’Ente Parco nazionale del Circeo, nell’ambito delle celebrazioni del 50esimo anniversario delle Riserve Mab-Unesco. L’appuntamento è per giovedì 16 dicembre, dalle ore 9:30 alle 13:30.

Durante l’incontro – spiegano gli organizzatori in una nota – verranno portati in evidenza esempi di buona pianificazione e governance del territorio nelle Aree protette, dalla conservazione delle antiche faggete d’Europa al restauro e gestione attiva degli ecosistemi forestali con trattamenti a basso impatto ambientale, prossimi alla natura, risultato di una lunga “coevoluzione” tra uomo e ambiente.

L’incontro sarà inaugurato dai vertici del MITE, del CUFA e del Parco del Circeo, una delle più antiche Riserve della Biosfera MaB. Interverranno il sottosegretario di Stato al Ministero della Transizione Ecologica, Ilaria Fontana; il comandante del CUFA, Antonio Pietro Marzo e il presidente dell’Ente Parco, Giuseppe Marzano.

Seguiranno le relazioni introduttive della Commissione nazionale italiana per l’Unesco, del Comitato nazionale tecnico del Programma Uomo e Biosfera Unesco, della Direzione Generale per il patrimonio naturalistico del MITE e del CUFA.

Il programma prevede la presentazione dei casi studio di alcune delle Riserve della Biosfera Mab italiane a maggiore vocazione forestale; approfondimenti tematici su agricoltura, educazione e formazione professionale nelle Riserve Mab; e un dibattito sulle esperienze a confronto a livello internazionale nell’anno in cui l’Italia ha guidato le maggiori economie del pianeta in seno al G20. Obiettivo è quello di fornire delle linee strategiche per la pianificazione e gestione forestale sostenibile, evidenziando il significato delle diverse azioni di conservazione, ripristino ecologico, uso delle risorse rinnovabili in relazione agli obiettivi di Agenda 2030, strategia europea sulla biodiversità e forestale.

Sul sito del Parco www.parcocirceo.it sarà pubblicato il link per la diretta streaming.

Per la partecipazione in presenza è gradita la prenotazione: campus@istpangea.it. Il workshop si svolgerà nel pieno rispetto delle vigenti normative anti-Covid.