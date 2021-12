Covid, 122 nuovi casi e nessun decesso

LATINA – Sono 122 nuovi casi positivi registrati in provincia di Latina di nuovo in salita rispetto a ieri (+25) con una prevalenza nel nord della provincia secondo la scaletta Latina, Aprilia, Cisterna. proprio quest’ultimo comune negli ultimi giorni ha mostrato una progressione sensibile dei casi. Sopra i 10 casi anche Terracina. Non ci sono stati decessi.

COMUNE PER COMUNE – I casi sono emersi ad Aprilia 21, Cisterna di Latina 19, Cori 3, Fondi 3, Formia 4, Gaeta 1, Itri 1, Latina 32, Pontinia 3, Priverno 3, Roccagorga 1, Roccasecca dei Volsci 2, Sabaudia 3, San Felice Circeo 3, Sermoneta 3, Sezze 7, Sonnino 1, Terracina 12. Le guarigioni sono state 90, i nuovi ricoverati a Latina 2.

Le vaccinazioni si confermano in aumento e sono state 4.912 con un aumento delle prime dosi rispetto al giorno precedente. Resta stabile il dato che riguarda le dosi booster, 3.980 .