Covid, 154 casi e nessun decesso in provincia di Latina

LATINA – Sono 154 i nuovi casi di covid segnalati oggi nel bollettino ufficiale della Asl e nessun decesso. Due pazienti tra i nuovi contagiati sono stati ricoverati al Goretti di Latina. Latina è il comune in cui si sono registrati più casi seguita da Aprilia con 35.

Gli altri casi sono emersi a Cisterna di Latina 10, Cori 2, Fondi 5, Formia 2, Gaeta 3, Pontinia 1, Priverno 6, Prossedi 1, Roccagorga 6, Roccasecca dei Volsci 1, Sabaudia 5, Sermoneta 3, Sezze 9, Sperlonga 1, Terracina 9. Le guarigioni nelle ultime 48 ore sono state 48.

IL SETTIMANALE – Tra il primo e il 7 dicembre i positivi emersi sul territorio provinciale di Latina sono stati 835 (per un totale di circa 3000 positivi attivi), di questi 259 sono stati registrati nel capoluogo. Quattro i decessi nella settimana passata e 18 i ricoveri nell’area covid di Malattie Infettive.

VACCINAZIONI – Le vaccinazioni sono state mille in meno rispetto alle precedenti 24 ore: in tutto 4.525 di cui 383 prime dosi, 565 seconde dosi e 3.577 dosi booster. Anche grazie all’apporto della Asl di Latina è stato raggiunto oggi il traguardo del milione di dosi di richiamo nel Lazio nella rinnovata campagna vaccinale contro il covid con le terze dosi. Lo ha annunciato questa mattina l’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato presente all’open Day che si sta svolgendo all’auditorium Parco della Musica di Roma.

Intanto Latina anticipa, con una giornata dedicata, il via alle vaccinazioni della fascia 5-11 anni. Il 15 dicembre ci sarà un V day pediatrico al Goretti, uno dei tre ospedali pontini scelti come sedi vaccinali per i più piccoli.

LA TABELLA DEI POSITIVI SETTIMANALI COMUNE PER COMUNE