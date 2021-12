Covid, scendono contagi (46) e vaccinazioni ma sono i dati del fine settimana

LATINA – Sono 46 oggi i nuovi casi di covid registrati a Latina e provincia e nessun decesso. Due i nuovi ricoverati nell’area covid di Malattie Infettive. Scendono anche le vaccinazioni, ma i dati sono quelli riferiti al fine settimana quando si abbassa il numero di tamponi e anche l’attività negli hub è ridotta rispetto a quella ordinaria infrasettimanale. La diminuzione dei casi però è più marcata rispetto allo scorso fine settimana e questo farebbe sperare in un abbassamento del numero dei casi. Per saperne di più non resta che attendere.

Soltanto Latina mantiene iun elevato numero di positivi rispetto alla media provinciale: sono 24. Gli altri casi sono emersi ad Aprilia 3, Cisterna di Latina 3, Cori 1, Formia 1, Minturno 1, Pontinia 5, Prossedi 1, Roccagorga 2, Sabaudia 3, San Felice Circeo 1, Sezze 1.

Le vaccinazioni sono state 2000 in meno rispetto all’ultimo dato disponibile: 2.846 di cui 223 prime dosi in crescita rispetto ai giorni precedenti,423 seconde dosi e 2.200 dosi booster.