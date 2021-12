Covid, 213 casi e 2 morti a Latina e Itri. File in farmacia per i tamponi

LATINA – E’ la Vigilia di Natale, e invece della corsa agli ultimi regali, si è scatenata quella al tampone per la ricerca del covid: farmacie e laboratori hanno ricevuto una valanga di richieste e prenotazioni, nei drive-in della Asl, in particolare all’ex Sani di Latina in Viale Le Corbusier, la fila arriva alla rotatoria come accadeva l’inverno scorso. Molte persone hanno deciso per il tampone per aver avuto contatti a rischio, ma tanti lo fanno anche per trascorrere i prossimi due giorni di feste in famiglia con qualche certezza in più.

IL BOLLETTINO DEL 24 DICEMBRE – I casi restano in numero elevato, nonostante le grandi difficoltà nel tracciamento. Oggi sono 213 i nuovi positivi registrati e due i decessi nelle scorse 24 ore di pazienti di Itri e Latina. Cinque persone sono state ricoverate al Goretti.

Il numero di casi più elevato si registra a Latina con 80, 39 ad Aprilia, 21 a Cisterna, 18 a Sezze. Tutti sotto i dieci casi gli altri comuni: Cori 1, Fondi 8, Formia 7, Gaeta 1, Itri 1, Maenza 2, Minturno 1, Monte San Biagio 2, Norma 4, Pontinia 4, Priverno 6, Prossedi 1, Roccagorga 5, Roccasecca dei Volsci 1, Sabaudia 4, Sermoneta 2, Terracina 6.

Le vaccinazioni somministrate negli hub pontini sono state nella media, in tutto 4395 di cui 243 prime dosi, 589 seconde dosi e 3563 dosi booster.

Da tamponi eseguiti sono risultate guarite 80 persone nelle ultime 24 ore.