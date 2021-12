Covid, altri 271 contagi e un decesso a Cisterna

LATINA – Altri 271 casi positivi al covid a Latina e provincia e un decesso: è il dato di oggi 22 dicembre registrato nel report della Asl di Latina. Il paziente che non ce l’ha fatta era originario di Cisterna. Un solo ricovero al Goretti.

Il numero di contagi più rilevante come avviene ormai da 10 giorni (con rare eccezioni) è quello di Latina con 82 nuove infezioni seguita da Aprilia con 46. Schizza in alto il dato di Priverno che segna 27 contagi in 24 ore. Nella città Lepina, proprio per l’aumentare dei contagi la sindaca Anna Maria Bilancia aveva deciso di chiudere anticipatamente scuole dell’infanzia, primarie e classi prime della scuola secondaria di I grado (prima media) del comune a partire da lunedi 20.

Gli altri casi sono emersi a Cisterna di Latina 18, Cori 2, Fondi 7, Formia 8, Gaeta 7, Itri 1, Maenza 4, Minturno 7, Monte San Biagio 1, Pontinia 3, Prossedi 1, Roccagorga 7, Sabaudia 2, San Felice Circeo 4, Sermoneta 12, Sezze 13, Sonnino 3, Spigno Saturnia 1, Terracina 15. Le guarigioni nelle ultime 24 ore sono state 179.

Sono state 5.165 le vaccinazioni con un incremento delle dosi booster, 4.202; 280 le prime dosi, 683 le seconde.