Covid, altri 410 contagi, morto un paziente di Latina

LATINA – Nuova impennata di casi di covid sul territorio provinciale di Latina dove nelle ultime 24 ore sono emersi 410 nuovi positivi. Sempre alto il numero di contagi registrati nel capoluogo (161), salgono anche i numeri di Terracina e Formia. Un paziente di 82 anni di Latina è deceduto per le conseguenze del virus. Tre sono i nuovi contagiati ricoverati al Goretti e in questi giorni l’ospedale di Latina è stato adeguato per la terza volta per aumentare i posti letto dedicati all’emergenza pandemica. Sono tornate a vedersi anche le ambulanze in attesa sulla rampa di accesso al pronto soccorso riservato ai covid.

E’ anche oggi Aprilia con 46 casi la città che registra più contagi dopo Latina che con 161, ne ha da sola un quarto del tortale. Seguono Terracina con 32, Formia con 28, Gaeta e Fondi con 20; in doppia cifra anche Cisterna con 16 nuovi positivi, Sabaudia con 12 e San Felice Circeo con 11. Gli altri casi sono emersi a Castelforte 5, Cisterna di Latina 16, Cori 4, Itri 3, Lenola 2, Maenza 3, Minturno 7, Monte San Biagio 3, Norma 1, Pontinia 7, Ponza 1, Priverno 5, Prossedi 1, Roccagorga 2, Roccasecca dei Volsci 2, Santi Cosma e Damiano 2, Sermoneta 9, Sezze 6, Sperlonga 1.

Solo 9 le guarigioni registrate e sono molti i contagiati che escono grazie alla certificazione medica dopo i 21 giorni e non per negatività.

E con la fine del week end natalizio, le vaccinazioni sono tornate sopra le 5000: 5411 nelle ultime 24 ore di cui in aumento le prime dosi 462, e le terze dosi che sono state 4273.